Մերց․ «Մի շտապեք հրաժարվել տրանսատլանտյան համագործակցությունից»

«Չնայած վերջին ամիսներին հիասթափություններին և զայրույթին եվրոպացիները չպետք է շտապեն հրաժարվել տրանսատլանտյան համագործակցությունից», - այսօր Դավոսում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը։
Գերմանական կառավարության ղեկավարը բարձր է գնահատել Գրենլանդիայի հարցում ԱՄՆ նախագահի դիրքորոշման մեղմացումը։ Դրա հետ մեկտեղ Մերցը խոստովանել է, որ ժամանակակից աշխարհը անդառնալիորեն փոխվում է։
«Սա մեծ տերությունների աշխարհ է, որ կառուցված է ուժի, հզորության, երբեմն նաև ուժի կիրառման վրա», - նշել է Գերմանիայի կանցլերը։