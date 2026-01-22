Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Մերց․ «Մի շտապեք հրաժարվել տրանսատլանտյան համագործակցությունից»

«Չնայած վերջին ամիսներին հիասթափություններին և զայրույթին եվրոպացիները չպետք է շտապեն հրաժարվել տրանսատլանտյան համագործակցությունից», - այսօր Դավոսում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը։

Գերմանական կառավարության ղեկավարը բարձր է գնահատել Գրենլանդիայի հարցում ԱՄՆ նախագահի դիրքորոշման մեղմացումը։ Դրա հետ մեկտեղ Մերցը խոստովանել է, որ ժամանակակից աշխարհը անդառնալիորեն փոխվում է։

«Սա մեծ տերությունների աշխարհ է, որ կառուցված է ուժի, հզորության, երբեմն նաև ուժի կիրառման վրա», - նշել է Գերմանիայի կանցլերը։


Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG