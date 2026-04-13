Մերձավոր Արևելքում հակամարտության սրացումը բացասական կազդի համաշխարհային պարենային անվտանգության ապահովման վրա. ՌԴ

ՌԴ ԱԽ նիստ, արխիվ
Մերձավոր Արևելքում հակամարտության սրացումը բացասական կազդի համաշխարհային պարենային անվտանգության ապահովման վրա, հայտարարել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ Ալեքսանդր Մասլեննիկովը։

«Տարածաշրջանի երկրների պարենային անվտանգությանը սպառնացող հիմնական գործոնը Հորմուզի նեղուցի արգելափակումն է, որն արդեն խաթարել է սննդամթերքի և հումքի մատակարարման ձևավորված տրանսպորտային և լոգիստիկ շղթաները»,- ասել է նա՝ պնդելով, թե նախնական գնահատականներով՝ եթե Հորմուզի նեղուցը փակ մնա երեք ամիս և ավելի, տարածաշրջանի երկրները կբախվեն պարենային անվտանգության լուրջ ռիսկերի։

Ռիսկի խմբում են առաջին հերթին Սաուդյան Արաբիան, որը սննդամթերքի ներմուծման շուրջ 70 տոկոսն իրականացնում է ծովով, ինչպես նաև Հորդանանը, որը հացահատիկի պակասի լուրջ խնդիր կունենա, եթե Եմենի հութի ապստամբներն արգելափակեն Բաբ էլ-Մանդեբ նեղուցը։

Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալի խոսքով՝ սննդամթերքի ֆիզիկական պակաս կարող է ի հայտ գալ արդեն 2026 թվականի երրորդ կամ չորրորդ եռամսյակում։

«Երկարաժամկետ հեռանկարում համաշխարհային պարենային շուկաների ընդհանուր կորուստները կարող են հասնել համաշխարհային ՀՆԱ-ի 0.5 տոկոսից մինչև 2 տոկոսի, ինչը համարժեք է մոտ 0.7 տրիլիոնից մինչև 2.2 տրիլիոն դոլարի կորստի, իսկ աշխարհում սովի մատնված մարդկանց թիվը կարող է աճել 45 միլիոնով՝ հասնելով ռեկորդային 673 միլիոնի»,- ասել է նա։


