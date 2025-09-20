Մեր թիմում կան բազմաթիվ վարչապետի թեկնածուներ. Փաշինյան

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը լավատեսությամբ է տրամադրված 2026թ. ընտրություններից առաջ: Այս մասին Փաշինյանը նշեց այսօր «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության համաժողովի ընթացքում լրագրողների հետ զրույցում՝ պատասխանելով հարցին, թե հարցումները վկայում են, որ իր առաջնորդած ուժի վարկանիշը բավականին ցածր է:
«2021 թվականի արտահերթ ընտրություններից առաջ սոցիալական հարցումները նույնքան տխուր էին, և բարեբախտաբար իրականությունը շատ ավելի ուրախ է: Մեր թիմում կան բազմաթիվ վարչապետի թեկնածուներ, բազմաթիվ վարչապետի թեկնածուներից կան, իմ գնահատմամբ, 5-6 ֆավորիտներ», - ասաց նա:
Անուններ, սակայն, նա չտվեց: