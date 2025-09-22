Մեր պետության փաստաթղթերը, ինչպես ավտոմեքենայի պարագայում, պետք է լինեն տեղին և կարգին. Փաշինյան

Պետք է իմանանք համաշխարհային երթևեկության կանոնները, որպեսզի ի վիճակի լինենք «մեր պետության՝ մեր մեքենայի վարումով ճիշտ և շրջահայաց ձևով հասնել այն կետին, որի մասին երազում ենք», Անկախության օրվա երեկոյան ելույթ ունենալով՝ ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը: Նա, անկախությունը ձեռք բերելու պրոցեսը համեմատելով գնացքի վագոնից ավտոմեքենայով ճանապարհը շարունակելու հետ, իսկ պետությունը՝ ավտոմեքենայի, ասել է, որ հայ ժողովրդի երազած կետն ազատությունն է, բարեկեցությունը, անվտանգությունը, խաղաղությունը և երջանկությունը:
«Ինչպես յուրաքանչյուր ավտոմեքենա, մենք պետք է հոգ տանենք մեր պետության վիճակի մասին: Երկրորդը՝ մեր պետության փաստաթղթերը, ինչպես ավտոմեքենայի պարագայում, պետք է լինեն տեղին և կարգին: Մենք պետք է իմանանք համաշխարհային երթևեկության կանոնները, որպեսզի ի վիճակի լինենք մեր պետության՝ մեր մեքենայի վարումով ճիշտ և շրջահայաց ձևով հասնել այն կետին, որի մասին երազում ենք», - ասել է նա՝ վստահեցնելով, որ ՀՀ-ն շատ վստահ է զգում իրեն այդ ճանապարհին:
Հայաստանը սեպտեմբերի 21-ին տոնեց Անկախության օրը:
Ավելի վաղ՝ սեպտեմբերի 20-ի «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության համագումարին, Փաշինյանը հռչակել էր Հայաստանի չորրորդ հանրապետության հաստատումը՝ որպես առաջիկա ռազմավարական անելիք կուսակցության համար, որի վարչության նախագահն էր ընտրվել: