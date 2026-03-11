Մեր ակնկալիքն ու խնդրանքն է, որ Եվրամիություն-Վրաստան կառուցողական գործընթացը զարգանա. Փաշինյան

«Եվրոպական միությանը Հայաստանի ինտեգրվելու ճանապարհին այս պահի ամենամեծ խնդիրը Եվրամիության և Վրաստանի միջև քաղաքական երկխոսության սառեցված վիճակն է»,- հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
«Վրաստանը մեզ համար ճանապարհ է դեպի Եվրոպական միություն, մենք Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքն ընդունեցինք այն բանից հետո, երբ Վրաստանը Եվրամիության անդամության թեկնածուի կարգավիճակ ստացավ: Սա Հայաստանի՝ Եվրամիությանն անդամակցելու հեռանկարը դարձրեց շոշափելի: Եվ մեր ակնկալիքն ու խնդրանքն է, որ Եվրամիություն-Վրաստան կառուցողական գործընթացը զարգանա: Դա Հայաստանի համար նույնքան կարևոր է, որքան Վրաստանի համար»,- Եվրոպական խորհրդարանում ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը:
Բրյուսելը Թբիլսիի հետ երկխոսությունը սառեցրել է Վրաստանում անցկացված խորհրդարանական ընտրություններից հետո: Արևմտյան երկրները Վրաստանին մեղադրում են ժողովրդավարության էական հետընթացի համար: