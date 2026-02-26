«Մենք ծրագրեր, մտահոգություններ չունենք կապված ռուսական ռազմաբազայի ներկայության հետ». Փաշինյան

«Մենք որևէ պլան, ծրագրեր չունենք, մտահոգություններ էլ չունենք կապված ռուսական ռազմաբազայի ներկայության հետ»,- Լեհաստանում հայտարարել է վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը՝ հավելելով՝ «մենք սերտ գործընկերներ ենք Ռուսաստանի հետ»։
«Մինչև 2024 թվականը սահմանային անցակետերի մեծ մասը գտնվում էին Ռուսաստանի հսկողության ներքո կամ այնտեղ կար ռուս սահմանապահների ներկայությունը՝ օրինակ մեր միջազգային օդանավակայանում, սակայն ներկայում բոլոր սահմանային անցակետերը մեր սահմանների վերահսկվում են Հայաստանի սահմանապահների կողմից։ Բնականաբար, մենք շնորհակալ ենք ՌԴ-ին այնտեղ ներկայության համար, որպես նորանկախ պետություն 90-ականների սկզբին մենք կարողություն չունեինք այդ տեսակի ծառայությունը մատուցելու, բայց մենք ներկայում կարող ենք և զարգացնում ենք մեր կարողությունները», - ասել է Փաշինյանը՝ պատասխանելով Հայաստանում ռուսական ռազմական ներկայության վերաբերյալ հարցին:
2024-ի օգոստոսի 1-ից են ռուս սահմանապահները դուրս եկել Երևանի «Զվարթնոց» օդանավակայանից: