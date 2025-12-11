Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

«Մենք պետք է պատրաստ լինենք այնպիսի պատերազմի, որ տեսել են մեր պապերը». Ռյուտե

Պետք է պատրաստ լինենք այնպիսի պատերազմի, որ «տեսել են մեր պապերը», այսօր Բեռլինում հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն։

Նրա խոսքով՝ դրանից խուսափելու միակ ձևը պաշտպանական ծախսերի կտրուկ մեծացումն է։

«Ռուսաստանի հաջորդ թիրախը մենք ենք։ Շատերը, սակայն, չեն հասկանում դա և չեն զգում, թե որքան լուրջ է այս վտանգը, շատերին էլ թվում է, թե ժամանակը մեր օգտին է աշխատում»,- ասել է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ղեկավարը։

Ռյուտեի պնդմամբ՝ Ռուսաստանը կարող է ՆԱՏՕ-ի դեմ ռազմական ուժ կիրառել արդեն առաջիկա հինգ տարիների ընթացքում։

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG