Նախատեսվում է Մարկո Ռուբիոյի հանդիպումը Վան Իի հետ

ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն կհանդիպի Չինաստանի արտաքին գործերի նախարար Վան Իի հետ՝ Հարավարևելյան Ասիայի ASEAN դաշինքի գլխավորությամբ անցկացվող տարածաշրջանային հավաքի ընթացքում, հայտնում է Reuters-ը:
Ըստ հրապարակման, նախատեսվում է, որ նրանք կքննարկեն ԱՄՆ-ի և Չինաստանի առաջնորդների միջև հանդիպումը, որը համաձայն նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարության, տեղի կունենա սեպտեմբերին:
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն ու Չինաստանի ղեկավար Սի Ծինփինը հանդիպել էին մայիսի 14-ին Պեկինում։ Բանակցությունների օրակարգում առանցքային են եղել առևտրատնտեսական հարցերը, ինչպես նաև միջազգային անվտանգության թեմաները՝ Իրանի և Ռուսաստանի շուրջ զարգացումների ֆոնին։
Հենց այս հանդիպման ժամանակ էլ Թրամփը, Reuters-ի փոխանցմամբ, Ծինփինին հրավիրել է սեպտեմբերի 24-ին այցելել Սպիտակ տուն:
Չնայած Թրամփը մայիսին Պեկինում հայտարարել էր՝ «Չինաստանի ու Միացյալ Նահանգների հարաբերություններն ավելի լավն են լինելու, քան երբևէ», հուլիսին արդեն ԱՄՆ նախագահը պնդել էր, թե Չինաստանը միջամտել է 2020-ի ընտրություններին: Վաշինգտոնում Չինաստանի դեսպանության խոսնակը հավաստիացրել էր, որ «Չինաստանը երբևէ չի միջամտել և չի միջամտի ԱՄՆ նախագահական ընտրություններին»։