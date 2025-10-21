Մատչելիության հղումներ

Մանվել Գրիգորյանի ժառանգներից և նրան փոխկապակցված անձանցից կբռնագանձվի ավելի քան 1,2 մլրդ դրամի գույք ու դրամական միջոց

Հակակոռուպցիոն դատարանը մասնակի բավարարել է Գլխավոր դատախազության հայցադիմումը՝ ընդդեմ Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի ժառանգների և նրան փոխկապակցված անձանց:

2020 թվականին մահացած, կոռուպցիոն հանցագործությունների համար մեղադրվող գեներալ Մանվել Գրիգորյանի ժառանգներից և նրան փոխկապակցված անձանցից հօգուտ ՀՀ-ի կբռնագանձվի ավելի քան 1,2 միլիարդ դրամի գույք ու դրամական միջոց, հայտնում է դատախազությունը:

Դատախազությունը ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ հայցադիմումը ներկայացրել էր 2022 թվականի հունիսի 28-ին:

Ըստ հաղորդագրության, հայցադիմումի մերժված մասով Գլխավոր դատախազությունը կներկայացնի վերաքննիչ բողոք:


