Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Մակրոնը կայցելի Սիրիա․ Սիրիայի նախագահի գրասենյակ

Արխիվ
Արխիվ

Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը կայցելի Սիրիա՝ քննարկելու Փարիզի և Դամասկոսի միջև երկկողմ հարաբերություններն ամրապնդելու ուղիները և փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր, հայտնում է Սիրիայի նախագահի մամուլի ծառայությունից:

Մակրոնը՝ ֆրանսիական ընկերությունների ներկայացուցիչների և ներդրողների պատվիրակության ուղեկցությամբ, կլոր սեղան քննարկում կանցկացնի Սիրիայի նախագահ Ահմեդ ալ-Շարաայի և սիրիական պատվիրակությունների հետ։ Հաղորդվում է, որ քննարկումների ընթացքում անդրադարձ կլինի նաև «տարածաշրջանային և միջազգային» զարգացումներին:

Այցի ժամկետների մասին չեն հաղորդում:

Ալ-Շարաան պաշտոնական այցով Ֆրանսիայում 2025-ի մայիսին էր եղել, հանդիպել և բանակցություններ վարել նախագահ Մակրոնի հետ։

Սիրիա վերջին անգամ այցելած Ֆրանսիայի նախագահը Նիկոլա Սարկոզին էր՝ 2009 թվականին։


XS
SM
MD
LG