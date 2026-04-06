Մախաչկալայում ջրհեղեղների հետևանքով տարհանվել է ավելի քան 750 մարդ

Մախաչկալայի ավելի քան 170 փողոցներ հեղեղված են ջրով, ջրհեղեղներով հետևանքով տարհանվել է ավելի քան 750 մարդ, հայտնել է քաղաքապետ Ջամբուլատ Սալավովը:
Ժամանակավոր տեղավորման կետերում այսօրվա դրությամբ գտնվում է 357 մարդ:
Նա նշել է, որ քաղաքում տեղակայված է ժամանակավոր տեղավորման 15 կետ, լրացուցիչ պատրաստվել են տեղեր հյուրանոցներում:
Քաղաքի ղեկավարի խոսքով՝ այժմ առանձին շրջաններում մասամբ կայունանում է էլեկտրամատակարարումը: Այս պահին առանց լույսի է մնում գրեթե 35 հազար մարդ։
Մարտի 28-ին և ապրիլի 4-5-ին տեղացած հորդառատ անձրևները Դաղստանի գրեթե երկու տասնյակ շրջաններում հանգեցրել են ավերածությունների: Հանրապետության իշխանությունները արտակարգ դրության ռեժիմ են մտցրել: