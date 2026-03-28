Դաղստանում հեղեղներ են, 327 հազար մարդ առանց էլեկտրամատակարարման է մնացել

Ռուսաստանի հարավային շրջանի մայրաքաղաք Դաղստանի իշխանություններն այսօր արտակարգ դրություն են հայտարարել: Տեղատարափ անձրևների հետևանքով լայնածավալ հեղեղումներ են տարածքում, տարածաշրջանում էլեկտրաէներգիայի անջատումներ են գրանցվել:
Դաղստանում ավելի քան 327 հազար մարդ առանց էլեկտրամատակարարման է մնացել:
Արտակարգ ծառայությունները բերվել են բարձր պատրաստության վիճակի, ջանքեր են գործադրվում հետևանքների վերացման ուղղությամբ, տուժած բնակիչներին օգնություն կցուցաբերվի, ասված է Մախաչկալայի քաղաքապետարանի հաղորդագրության մեջ:
Կանխատեսվում է, որ հորդառատ անձրևը տարածաշրջանում կշարունակվի մինչև կիրակի: