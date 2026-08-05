ՄԱԿ. Իրանում այս տարի արդեն հինգ տասնյակից ավելի մարդ է մահապատժի ենթարկվել

ՄԱԿ-ի տվյալներով՝ Իրանում այս տարի արդեն հինգ տասնյակից ավելի մարդ է մահապատժի ենթարկվել։
ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով գերագույն հանձնակատար Ֆոլքեր Թյուրքն է այսօր հաղորդել, որ մարտի 19-ից ի վեր Իրանում ազգային անվտանգությանն առնչվող մեղադրանքներով առնվազն 56 մարդ է մահապատժի ենթարկվել, որոնցից 27-ը դատապարտվել էին տարվա սկզբին տեղի ունեցած բողոքի ակցիաների հետ կապված գործերով։
Թյուրքը նշել է նաև, որ մարտ ամսից ի վեր աճել է ինչպես մահապատիժների, այնպես էլ մահվան դատավճիռների թիվը։
ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչը Իրանի իշխանություններին կոչ է արել դադարեցնել բոլոր մահապատիժները և քայլեր ձեռնարկել դրանց ամբողջական վերացման ուղղությամբ։
ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ