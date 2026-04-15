Իսրայելը տարհանման նոր հրահանգ է տվել Հարավային Լիբանանի բնակիչներին

Իսրայելի զինված ուժերը տարհանման նոր հրահանգ են տվել Հարավային Լիբանանի բնակիչներին՝ շարունակելով հարձակողական գործողությունները «Հեզբոլա» զինյալների դեմ։
«Օդային հարվածները շարունակվում են, քանի որ Իսրայելի պաշտպանության բանակը զգալի ուժերով գործում է տվյալ տարածքում։ Հետևաբար... մենք կրկին հորդորում ենք ձեզ անհապաղ լքել ձեր տները և շարժվել դեպի Զահրանի գետից հյուսիս», - ասված է հայտարարության մեջ։
Սա զինված ուժերի կողմից առաջին տարհանման հրահանգն է այն բանից հետո, երբ երեկ Վաշինգտոնում տեղի ունեցան Լիբանանի և Իսրայելի ուղիղ բանակցությունները՝ ԱՄՆ-ում հավատարմագրված դեսպանների միջև։