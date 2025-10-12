Մահացել է դերասանուհի Դայան Քիթոնը

Կալիֆորնիայում 79 տարեկանում վախճանվել է ամերիկացի հայտնի դերասանուհի, «Կնքահայրը» և «Էննի Հոլ» ֆիլմերի աստղ Դայան Քիթոնը, հաղորդում է People-ը՝ վկայակոչելով ընտանիքի ներկայացուցչին:
«Տվյալ պահին հավելյալ մանրամասներ չեն հրապարակվում՝ դերասանուհու ընտանիքը մեծ վշտի պահին խորհրդապահություն է խնդրել», - ասված է հրապարակման մեջ:
Դայան Քիթոնը ծնվել է 1946 թվականին Լոս Անջելեսում, ճանաչում է ձեռք բերել 1970-ականներին` «Կնքահայրը» ֆիլմում խաղացած դերի և Վուդի Ալենի հետ համագործակցության շնորհիվ: 1977 թվականին «Օսկար» է ստացել կնոջ լավագույն դերակատարման համար՝ Վուդի Ալենի «Էննի Հոլ» ֆիլմում, արժանացել է այլ հեղինակավոր մրցանակների ևս, այդ թվում՝ երկու անգամ «Ոսկե գլոբուս»-ի:
Քիթոնը նաև ռեժիսոր էր, սցենարիստ, պրոդյուսեր և լուսանկարիչ: