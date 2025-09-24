88 տարեկանում մահացել է աշխարհառչակ իտալացի դերասանուհի Կլաուդիա Կարդինալեն։
Իտալական լրատվամիջոցների համաձայն՝ հայտնի կինոաստղը մահացել է Ֆրանսիական Նեմուր քաղաքում գտնվող իր տանը։
Կարդինալեն, որն իր ավելի քան կեսդարյա կարիերայի ընթացքում 120-ից ավելի ֆիլմերում է նկարահանվել, մարմնավորել է նաև հայուհու կերպար՝ ֆրանսահայ ռեժիսոր Անրի Վեռնոյի՝ Հայոց ցեղասպանությունը վերապրածների մասին «Մայրիկ» ֆիլմում։
Կլաուդիա Կարդինալեն նաև Հայաստան է այցելել, 2010 թվականին նա «Ոսկե ծիրան» միջազգային կինոփառատոնի հյուրերից էր: