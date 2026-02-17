Մահացել է ԱՄՆ նախագահի նախկին թեկնածու Ջեսի Ջեքսոնը

Այսօր Միացյալ Նահանգներում կյանքի 84-րդ տարում մահացել է հայտնի իրավապաշտպան, բողոքական հոգևորական և քաղաքական գործիչ Ջեսի Ջեքսոնը։
Նա առաջին աֆրոամերիկացի գործիչն էր, որ 1984 և 1988 թվականներին լուրջ պայքար էր ծավալել Դեմոկրատական կուսակցության կողմից նախագահի պաշտոնում առաջադրվելու համար։ Չնայած երկու դեպքում էլ կրած պարտություններին, Ջեքսոնը տասնամյակներ շարունակ համարվում էր ԱՄՆ ամենաազդեցիկ և մեծ ժողովրդականություն վայելող աֆրոամերիկացի գործիչը։
1989-ի փետրվարին՝ Սպիտակի երկրաշարժից երկու ամիս անց, Ջեքսոնը ժամանել էր Հայաստան՝ այցելելով աղետի գոտի, հանդիպելով Խորհրդային Հայաստանի ղեկավարության և Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի հետ։