Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Մահացել է ԱՄՆ հանրապետական սենատոր Լինդսի Գրեհեմը

Ուկրաինա - ԱՄՆ սենատոր Լինդսի Գրեհեմը Կիևում ասուլիսի ժամանակ, 10-ը հուլիսի, 2026թ.
Ուկրաինա - ԱՄՆ սենատոր Լինդսի Գրեհեմը Կիևում ասուլիսի ժամանակ, 10-ը հուլիսի, 2026թ.

Շաբաթ օրը մահացել է Միացյալ Նահանգների հանրապետական սենատոր, Հարավային Կարոլինան ներկայացնող Լինդսի Գրեհեմը: Սենատորի գրասենյակի հաղորդագրության համաձայն՝ Գրեհեմը մահացել է հանկարծահաս հիվանդությունից:

Թե որտեղ է մահացել սենատորը, հաղորդագրությունում նշված չէ: Դեռ հուլիսի 10-ին Գրեհեմը Կիևում էր, որտեղ հանդիպել էր Ուկրաինայի նախագահի հետ և հայտարարել էր, մասնավորապես, որ հաջողվել է Սպիտակ տան հետ համաձայնեցնել Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցներն ուժեղացնելու օրինագիծը:

Լինդսի Գրեհեմը 71 տարեկան էր, իրավաբանական կրթություն ուներ, բանակում ծառայել էր զինվորական դատախազի պաշտոնում, այնուհետև զբաղվում էր քաղաքականությամբ, առաջին անգամ սենատոր էր ընտրվել 2002 թվականին:

Գրեհեմը Սենատի ազդեցիկ գործիչներից էր, դեռևս Ղրիմի բռնակցումից և Ուկրաինայում պատերազմից առաջ հանդես էր գալիս Վլադիմիր Պուտինի ղեկավարած Ռուսաստանի նկատմամբ կոշտ ուղեգծի օգտին: Սենատորն ակտիվորեն սատարում էր Ուկրաինային, Կիևին սատարող և Մոսկվայի դեմ պատժամիջոցներ սահմանող օրինագծերի համահեղինակ է:

2023 թվականին Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությունը հետախուզում էր հայտարարել Լինդսի Գրեհեմի նկատմամբ՝ իբր հայտարարելու համար, թե ռուսաստանցիների զոհվելը ԱՄՆ փողերի լավագույն ներդրումն է. իրականում սենատորը նման արտահայտություն չէր արել: 2024-ին «Ռոսֆինմոնիտորինգ» գործակալությունը Գրեհեմին ընդգրկել էր ծայրահեղականների և ահաբեկիչների ցանկում:

Սկզբնապես լինելով Դոնալդ Թրամփի քննադատ՝ հետագայում Լինդսի Գրեհեմը դարձավ ԱՄՆ նախագահի ամենահետևողական դաշնակիցներից մեկը: Սենատորը Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների ռազմական գործողության կողմնակից էր և հանդես էր գալիս հաջակցություն Իսրայելի:

Նախագահ Թրամփն իր ցավակցություններն է հայտնել Լինդսի Գրեհեմի մահվան կապակցությամբ՝ նրան անվանելով «մեկը ամենահիանալի մարդկանցից և սենատորներից, որոնց ես երբևէ ճանաչել եմ»:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Իրանի շուրջ որոշում կարող է կայացվել շաբաթների ընթացքում. ամերիկացի սենատոր

Թրամփը հայտարարել է՝ քննարկում է Ռուսաստանի դեմ լրացուցիչ պատժամիջոցների հարցը

Պենտագոնը մանրամասներ է ներկայացրել, թե ինչպես է իրականացվել Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա հարձակումը

Ռուսաստանի դեմ ԱՄՆ նոր պատժամիջոցների փաթեթը պատրաստ է և սպասում է հաստատման. Քելլոգ

ԱՄՆ Սենատը պատժամիջոցներ է պատրաստում Մոսկվայի դեմ, եթե ՌԴ-ն ձախողի բանակցությունները․ Bloomberg

Եթե Ռուսաստանը մերժի հրադադարի համաձայնությունը, խիստ պատժամիջոցներ կկիրառենք. ԱՄՆ սենատոր
XS
SM
MD
LG