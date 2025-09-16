Լրագրող Հակոբ Կարապետյանի դեմ բռնության առիթով քրեական գործ է հարուցվել, ձերբակալված կա

«Արյունահոսում էի, շատ, բազմաթիվ տեղերում հիմա մարմնիս վրա վնասվածքներ ունեմ». - լրագրող Հակոբ Կարապետյանն ահազանգում է՝ անցած ուրբաթ իրեն ծեծել են՝ Ֆեյսբուքում Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնյաներին հրապարակավ քննադատելուց հետո։
Լրագրողը շաբաթներ առաջ անդրադարձել էր հանրային տրանսպորտում տոմս ունեցող ուղևորին անհիմն տուգանելու միջադեպին, որի մասին պատմել էր «Ազատություն»-ը։ Տարածելով նյութը՝ Կարապետյանը եզրահանգել էր, թե «նեղմիտ ու ոչ կոմպետենտ կառավարիչներ ունենալը սա է»։
Ասում է՝ այդ գրառումից հետո Ֆեյսբուքով իր հետ կապվել է քաղաքապետարանի Հասարակական կարգի ծառայության պետի պաշտոնակատար Ավետ Բաբայանը՝ սկզբում վիրավորել է, հետո էլ անցել է հայհոյանքների. - «Արդեն հայհոյանքներ իմ ընտանիքի, իմ մերձավորների հասցեին և այլն, և բլոկ արեց մարդը»:
Կարապետյանը, ով այժմ նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի խոսնակն էր, դիմել է քաղաքապետարանի աշխատակազմին՝ հորդորելով կարգի հրավիրել իրենց աշխատակցին։ Ասում է, սակայն, դիմումն անարձագանք է մնացել։ Հետո գտել է պաշտոնյայի՝ Ավետ Բաբայանի կոնտակտներն ու զանգել նրան, ներողության փոխարեն քաղաքապետարանի աշխատակիցը, ասում է, շարունակել է հահյոյանքներն ու ֆիզիկական հաշվեհարդարի սպառնալիքները։
«Նենց կանեմ դեմդ չես տեսնի, այ ակնոցավոր»՝ էս կարգի աշխարհընկալմամբ մարդու հետ գործ ունենք, և «ոտքերդ կջարդեմ», և այն, և այլն, «տեղդ ասա գամ ոտերդ ջարդեմ»... », - «Ազատության» հետ զրույցում պատմեց լրագրողը:
Բանավոր սպառնալիքներից հետո, ասում է, անցած շաբաթավերջին աշխատանքից հետո իր վրա դիմակավորված մի քաղաքացի է հարձակվել ու ծեծել։ Համոզված է՝ բռնության կազմակերպիչը հենց քաղաքապետարանի Հասարակական կարգի ծառայության պետի պաշտոնակատարն է։
«Անկյունից միանգամից մի մետր հեռավորության վրա դուրս եկավ և սկսեց հարվածել: Պարզ է՝ մթության մեջ, ես էլ ակնոց եմ կրում, էդ Բաբայան Ավետիքի ասած՝ «Շուրիկ» եմ, էլի, հա՞», - նշեց Կարապետյանը:
Քննչական կոմիտեում քրեական գործ է հարուցվել ֆիզիկական ներգործության հոդվածով։ Գերատեսչությունից հայտնում են, որ այս պահին նախաքննություն է ընթանում, այլ մանրամասներ չհաղորդելով։ Ներքին գործերի նախարարությունից էլ հայտնում են, որ երեկ հայտնաբերել են միջադեպի մասնակիցներից մեկին, նա ներկայացվել է նախաքննական մարմին։ Ըստ գերատեսչության խոսնակի՝ հայտնաբերվել և պահպանվող հատուկ տարածք է տեղափոխվել նաև դիմակավորված անձին դեպքի վայր հասցրած մեքենան։ ՆԳՆ-ից, սակայն, չեն բացահայտում ձերբակալվածի ինքնությունը։
Ինքը՝ Ավետ Բաբայանն այսօր հրաժարվեց որևէ մեկնաբանություն տալ, պատճառաբանելով, թե զբաղված է։ Ավելի վաղ Նա «Սիվիլնեթ»-ի հետ զրույցում հերքել էր, թե ճանաչում է Կարապետյանին ու նրա հետ նամակագրություն է ունեցել։ Մինչդեռ լրագրողը պնդում է՝ ունի Բաբայանի հետ նամակագրության լուսապատճենները, ձայնային հաղորդագրությունները և դրանք փոխանցել է նախաքննական մարմնին։
Միջադեպին նաև քաղաքապետարանից են հրաժարվում անդրադառնալ, խոսնակ Հայկ Կոստանյանն այսօր «Ազատությանը» միայն փոխանցեց, թե կճշտեն, կհասկանան, այս պահի համար ավելացնելու այլ բան չունեն։
Մինչ այդ, Ավետ Բաբայանը շարունակում է պաշտոնավարել։