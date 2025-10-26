Լուվրի կողոպուտի գործով երկու կասկածյալ է ձերբակալվել

Լուվրի թանգարանից զարդերի կողոպուտի մեջ կասկածվող երկու անձ է ձերբակալվել, Le Parisien թերթի հաղորդմամբ՝ փոխանցում է Ֆրանսիայի ոստիկանությունը:
Թերթի աղբյուրների փոխանցմամբ՝ Երկու կասկածյալներից մեկը պատրաստվում էր լքել երկիրը: Նա ձերբակալվել է Փարիզի Շառլ դը Գոլի օդանավակայանում, իսկ մյուս կասկածյալը ձերբակալվել է Փարիզի հյուսիսում գտնվող Սեն-Սեն-Դենի արվարձանում։
Գողությունը տեղի է ունեցել նախորդ շաբաթ: Ֆրանսիայի կառավարությունից հայտնել էին, որ գողերը օգտագործել են ձգվող սանդուղք, պատուհանից ներխուժել են թանգարան, գողացել «անգին զարդեր» և մոտոցիկլետներով փախչել:
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնն արձագանքելով Փարիզի Լուվր թանգարանում գողության դեպքին՝ հայտարարել է, որ կգտնեն գողացված աշխատանքները և մեղավորները կենթարկվեն պատասխանատվության:
«Լուվրում կատարված գողությունը հարձակում է մեզ համար թանկարժեք ժառանգության վրա, քանի որ այն մեր պատմության մի մասն է կազմում», - X-ի իր էջում գրել էր Մակրոնը։