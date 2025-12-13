«Լուսավոր Հայաստան»-ը 2026-ի խորհրդարանական ընտրություններին բացառում է իշխող ուժի հետ համագործակցությունը

«Լուսավոր Հայաստան» կուսակցությունը մասնակցելու է 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին, «Լուսավոր Հայաստան» կուսակցության 5-րդ համագումարի ժամանակ այսօր հայտարարեց կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուքյանը, ընդգծելով, որ չեն համագործակցելու իշխող ուժի հետ. «Բացառում ենք, որ գործող իշխանության հետ որևէ բան կանենք», - ասաց Մարուքյանը:
Ընդդիմադիրի «Լուսավոր Հայաստան» կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուքյանը խորհրդարանական ընտրություններում հաղթանակի հասնելու և «Քաղաքացիական պայմանագրին» պարտության համար առաջարկում է խոշոր դաշինքներ ձևավորել, որպեսզի ընդդիմադիր դաշտի հաղթանակը դառնա իրատեսական։
«Ընդդիմադիր դաշտում պետք է ձևավորվեն խոշոր բևեռներ: Խոշոր ուժերի մասնակցությամբ իշխանությունը ընտրություններին պարտվում է», - ասաց Մարուքյանը:
Մարուքյանը նշեց՝ այսօրվա համագումարից հետո քաղաքական դաշտի հետ սկսում է բանակցություններ՝ այդպիսի դաշինք ձևավորելու օրակարգով։