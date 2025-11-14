«Լուկօյլ»-ը մտադիր է վաճառել իր արտերկրյա ակտիվները

Ռուսաստանի խոշորագույն նավթային ընկերություններից մեկը՝ «Լուկօյլ»-ը բանակցություններ է վարում իր օտարերկրյա ակտիվների վաճառքի շուրջ։ Այս մասին այսօր հայտարարել են ընկերության ներկայացուցիչները՝ չհստակեցնելով սակայն հնարավոր գնորդների շրջանակը։
«Մեր նպատակը Ռուսաստանի սահմաններից դուրս գտնվող մեր ձեռնարկությունների անխափան աշխատանքն ապահովելն է», - հայտարարել են ընկերության ներկայացուցիչները։
Ընկերության արտերկրյա դուստր ձեռնարկությունները խնդիրների էին բախվել Միացյալ Նահանգների կողմից սահմանված վերջին պատժամիջոցների պատճառով։