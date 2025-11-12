Լոռու մարզպետը Վանաձորի ավագանուն կոչ է անում մասնակցել նիստին. ընդդիմությունից հորդորում են շանտաժով չխոսել

Մինչ ընդդիմադիր կուսակցությունները հայտարարում են, թե իշխանություններն արհեստականորեն արգելանքի տակ են պահում Վանաձորի ավագանին՝ թույլ չտալով ընտրված քաղաքապետ ունենալ, Լոռու մարզպետ Արեն Մկրտչյանն ավագանու անդամներին կոչ է անում մի կողմ թողնել իրենց քաղաքական բոյկոտն ու ներկայանալ արտահերթ նիստերին:
Նորանշանակ մարզպետը տեղական «Լոռի» ՀԸ եթերում օրերս խոշոր ծրագրերի մասին է խոսել ու պնդել, թե դրանք որոշում կդառնան միայն ավագանու նիստերում, որ արդեն ութ ամիս Վանաձորում չեն կայացել:
«Ես կարծում եմ, որ անկախ քաղաքական հայացքներից Վանաձորի ավագանու բոլոր 33 անդամները սիրում են իրենց քաղաքը, ծննդավայրը և համայնքի զարգացումը կաթվածահար չեն անի՝ քաղաքական դրդապատճառներից ելնելով», - ասել է նա:
ՔՊ-ական մարզպետը քննադատել է ընդդիմադիրների՝ հանրապետության երրորդ քաղաքի ավագանու նիստերին չներկայանալն այն դեպքում, երբ երկրորդ քաղաքում՝ Գյումրիում, հենց երեկ իրենց կուսակցության բոյկոտի պատճառով ավագանու նիստը տապալվեց:
Ընդ որում՝ Արեն Մկրտչյանը նշել է, թե ընդդիմադիրները նեղ անձնական կամ թիմային հարցերից դրդված նիստերի չեն գնում, թեև արդեն ութ ամիս Վանաձորի քաղաքապետարանը արտահերթ նիստեր չի էլ նախաձեռնել:
Ընդդիմադիր «Հայրենիք» խմբակցության ղեկավար Վահե Դոխոյանն իր ֆեյսբուքյան էջում հակադարձել է մարզպետին ու հորդորել «ավագանու հետ շանտաժի լեզվով չխոսել»: Նշել է, որ ավագանին արտահերթ նիստերի փոխարեն հերթականը պետք է գումարեր:
«Վանաձորի ավագանու հետ շանտաժի լեզվով մի խոսեք, հատկապես, երբ ապօրինաբար թույլ չեք տալիս Վանաձորը ունենա ժողովրդի կողմից ընտրված քաղաքապետ։ Վաղուց այդ խայծը ոչ ոք չի ուտում», - իր ֆեյսբուքյան էջում գրել է «Հայրենիք» խմբակցության ղեկավարն ու մի տեսանյութ կցել, որտեղ պնդում է, որ «այլևս չկան խանգարող հանգամանքներ, և պետք է հրավիրել ավագանու հերթական, անդրանիկ նիստը, որ 4 տարի է՝ տարբեր պատրվակներով հետաձգվում է»:
«Այս պրոցեսը շրջանցելով՝ օրվա իշխանությունները փորձում են շանտաժի լեզվով պարտադրել ավագանու անդամներին, որ մասնակցեն ապօրինի նիստերին և կայացնեն այնպիսի որոշումներ, որի համար հետագայում լինելու են բազմաթիվ խնդիրներ», - շեշտել է նա:
Երկու շաբաթ առաջ հարկադիր կատարման ծառայությունը հաշվի էր առել, որ դեռ 2023-ին վարչական դատարանը վերջնական վճիռ է կայացրել Վանաձորի տեղական ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ: Ավագանու վրա դրված արգելանքը հենց այդ դատական գործընթացի հետ էր կապված: Եթե դատն ավարտվել է, պետք է, որ արգելանքն էլ հանվեր: Հարկադիրը հանեց արգելանքը, բայց մեկ օր անց նույն ծառայությունը փոխեց որոշումն ու նշեց, թե դատարանը պետք է արգելանքը հանի, ոչ թե իրենց ծառայությունը:
Լոռու մարզպետ Մկրտչյանը հարցազրույցում պնդել է, թե հարկադիրի կայացրած որոշումն ամենևին քաղաքական չէ:
«Իսկ կարո՞ղ ենք ձևակերպել, որ կան մարդիկ, որոնք նախընտրություններ ունեն քաղաքապետ փոխելու, և երբ առաջին որոշումն իրենց սրտով է, իրավական է, որը իրենց սրտով չէ՝ նաև քաղաքական... երբ առաջին որոշումը կար, դա իրավական էր, որովհետև շատ մարդկանց սրտով էր՝ նոր ընտրությունների տանել քաղաքը, և երբ կայացվեց երկրորդ որոշումը, դա քաղաքական էր, ինչո՞ւ, իսկ առաջինն ինչո՞ւ քաղաքական չէր», - հարցնում է նա:
Մարզպետն այդպես էլ չի բացահայտել՝ ինչո՞ւ նոր ընտրություններն իրենց սրտով չեն:
2021-ի տեղական ընտրություններից հետո խորհրդարանը օրենք փոխեց, վարչապետը Վանաձորում համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար նշանակեց: Արդյո՞ք ի վերջո կհանվի ավագանու վրա դրված արգելանքը, Վանաձորում ընտրություններ տեղի կունենա՞ն, թե՞ առնվազն մինչև 2026-ին՝ ավագանու լիազորությունների ժամկետի ավարտը, ամեն գնով կպահպանվի ընտրովի ղեկավար ունենալու արգելքը: Ընտրությունների դեպքում ներկայիս պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանը կդառնա՞ արդյոք իշխող կուսակցության թեկնածուն:
Թեև պաշտոնյաներից մշտապես միայն գովեստի խոսքեր են հնչել Փելեշյանի հասցեին, բայց Լոռու մարզպետ Արեն Մկրտչյանն ուշագրավ դիտարկում է արել, թե մարզպետարանի և համայնքապետարանի միջև «մտածողության և ընկալումների տարբերություն կա», ինչն ինքը չի ընդունում: Կոնկրետ ի՞նչ նկատի ունի՝ մարզպետը չի պարզաբանել:
Երկու ամիս առաջ պաշտոնն ստանձնելիս Արեն Մկրտչյանը հայտարարել էր, թե «կոռուպցիան բնում խեղդելու է»: Ովքե՞ր են մարզի այդ կոռուպցիոներները, արդյո՞ք դա Վանաձորի գործող իշխանություններին է վերաբերում, «Ազատության» գրավոր հարցերին մարզպետը միայն մի նախադասությամբ էր պատասխանել, թե իր հայտարարությունը հավելյալ մեկնաբանելու կարիք չի տեսնում: