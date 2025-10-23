Մատչելիության հղումներ

Լոնդոնը հայտարարում է ռուսական լրտեսական ցանցի բացահայտման մասին

Մեծ Բրիտանիայի հատուկ ծառայությունները հայտարարել են Ռուսաստանի օգտին լրտեսության մեջ կասկածվող երեք անձանց ձերբակալության մասին։

Լոնդոնի ոստիկանության պնդմամբ՝ «Ազգային անվտանգության մասին» օրենքի շրջանակներում ձերբակալվել են 48, 45 և 44 տարեկան տղամարդիկ, որոնք գործել են Ռուսաստանի շահերից ելնելով։ Ձերբակալությունները իրականացվել են Լոնդոնի կենտրոնական և արևմտյան թաղամասերում, իրականացվել են նախ խուզարկություններ։

Ձերբակալվածների ինքնությունն ու քաղաքացիությունը բրիտանացի իրավապահները առայժմ չեն բացահայտում։



