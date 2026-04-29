Լոնդոնում երկու հրեաների են դանակահարել

Մեծ Բրիտանիա - Ոստիկանությունը դեպքի վայրում, 29-ը ապրիլի, 2026թ.
Լոնդոնում դանակահարել են երկու հրեա տղամարդու, ինչի առիթով Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը «խորը մտահոգություն» է հայտնել։

Հրեական Shomrim անվտանգային կամավորական կազմակերպությունը սոցցանցերում հրապարակում էր արել, որ դանակով զինված մարդը «փորձել է դանակահարել հրեա անցորդների»։ Այդ անձին նախ վնասազերծել են կազմակերպության անդամները, ինչից հետո ոստիկանները կիրառել են էլեկտրաշոկեր և ձերբակալել նրան։

«Կարծում եմ՝ բոլորս պետք է անենք հնարավոր ամեն ինչ՝ աջակցելու հետաքննությանը և հստակ ցույց տալու մեր վճռականությունը՝ պայքարելու նման հանցագործությունների դեմ, որոնց վերջին շրջանում չափազանց հաճախ ենք ականատես լինում»,- ասել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը։

Լոնդոնի հրեական համայնքը վերջին շրջանում դարձել է մի շարք հարձակումների թիրախ։


