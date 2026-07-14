Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Լինդսի Գրեհեմին Սենատում կփոխարինի քույրը

Լինդսի Գրեհեմը՝ քրոջ՝ Դարլին Գրեմ-Նորդոնի հետ
Լինդսի Գրեհեմը՝ քրոջ՝ Դարլին Գրեմ-Նորդոնի հետ

Ամերիկացի կոնգրեսական Լինդսի Գրեհեմի աթոռը ԱՄՆ Սենատում կզբաղեցնի նրա կրտսեր քույրը՝ Դարլին Գրեմ-Նորդոնը՝ առանց նոր ընտրությունների։ Նման որոշում է կայացրել Հարավային Կարոլինայի նահանգապետ Հենրի Մաքմասթերը՝ հիմնվելով ԱՄՆ-ում գործող օրենքի վրա, որի համաձայն՝ Սենատի անդամի՝ պաշտոնավարման ընթացքում մահվան դեպքում նրան փոխարինողին կարող է նշանակել այն նահանգի ղեկավարը, որտեղից ընտրվել էր մահացած օրենսդիրը։

Մաքմասթերի խոսքով՝ Գրեհեմ-Նորդոնը իր ավագ եղբոր փոխարեն Սենատում կաշխատի մինչև նրա լիազորությունների ավարտը՝ 2027 թվականի հունվար։

Ավելի վաղ Լինդսի Գրեհեմին իր քրոջով փոխարինելու օգտին էր արտահայտվել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։

Reuters-ի տեղեկություններով՝ Գրեհեմի քրոջ երդման արարողությունը Սենատում կկայանա արդեն այս շաբաթ։


XS
SM
MD
LG