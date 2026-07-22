Լիբանանի նախագահը՝ Թրամփին․իսրայելական զորքերի դուրսբերումն անհրաժեշտ է

Լիբանանի նախագահ Ժոզեֆ Աունը նախօրեին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ Սպիտակ տանը կայացած հանդիպման ժամանակ հայտնել է, որ Լիբանանի տարածքից իսրայելական ուժերի ամբողջական դուրսբերումն էական նշանակություն ունի կայունության ամրապնդման և Լիբանանի ինքնիշխանության համար, Reuters-ի փոխանցմամբ՝ տեղեկացրել են Աունի աշխատակազմից։
Թրամփի աշխատասենյակում առաջնորդները քննարկել են Իրանի աջակցությունը վայելող «Հեզբոլա» խմբավորմանը զինաթափելու և Լիբանանի տարածքներից Իսրայելի զինուժի դուրսբերումն ապահովելու ծրագրերը: Լիբանանի նախագահի մամուլի ծառայությունից նաև հայտնել են, որ քննարկվել են Լիբանանի վերականգնմանը և վերակառուցմանը վերաբերող հարցեր։
«Սա մի երկիր է, որի հետ շատ վատ են վարվել, և մենք պատրաստվում ենք այնպես անել, որ նրա հետ վարվեն պատշաճ կերպով և արժանի հարգանքով, - հանդիպմանն ասել է նախագահ Թրամփը՝ ավելացնելով․ - Այստեղ «Հեզբոլա»-ի հետ կապված խնդիր կա»։
Իսրայելական ուժերի՝ Լիբանանի տարածքից հեռանալու հետ մեկտեղ Վաշինգտոնը նաև ակնկալում է, որ Լիբանանում գործող իրանամետ «Հեզբոլա» խմբավորումը կզինաթափվի:
Լիբանանցի պաշտոնյաներից մեկի խոսքով՝ Աունը, բացի զորքերը դուրս բերելու համար Իսրայելի վրա ճնշում գործադրելու խնդրանքից, նախատեսում էր նաև Թրամփին «Հեզբոլա»-ը զինաթափելու վերաբերյալ գրավոր առաջարկ ներկայացնել։
Թրամփն իր հերթին ասել է, որ պատրաստ է խոսել «Հեզբոլա»-ի առաջնորդների հետ, եթե Աունը կարծում է՝ դա օգտակար կլինի։ ԱՄՆ նախագահը նաև նշել է, որ Սիրիան կարող է դերակատարում ունենալ զինված շարժումը զինաթափելու գործում, թեև չի հստակեցրել, թե ինչպես։
TrurthSocial-ում գրառմամբ Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարել է, որ իր վարչակազմին հրամայել է ամերիկյան ավիաընկերություններին արտոնել թռիչքներ իրականացնել դեպիԼիբանան։
«Հուսանք՝ այլ երկրներ նույնը կանեն դա», - գրել է Թրամփը։
Լիբանանի նախագահը Վաշինգտոն էր մեկնել Իտալիայում Լիբանանի և Իսրայելի միջև բանակցությունների ավարտից հետո։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ նախագահ Աունը «մի շարք ամերիկացի պաշտոնյաների հետ քննարկումներ կանցկացնի Լիբանանում տիրող իրավիճակի և հրադադարի ամրապնդման ուղիների վերաբերյալ», հատկապես՝ Լիբանանի հարավում, ինչպես նաև «Իսրայելի կողմից զբաղեցրած լիբանանյան տարածքներից դուրս գալու» հարցի շուրջ:
Թրամփ-Աուն հանդիպումից ժամեր առաջ հաղորդվեց, որ Լիբանանի բանակի առաջին ստորաբաժանումները սկսել են վերատեղակայվել երկրի հարավում։ Դա տեղի է ունեցել իսրայելական բանակի՝ Զաութար ալ-Ղարիբյե քաղաքից դուրսբերումից հետո։