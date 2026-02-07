Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Լեհաստանում 2 օդանավակայան ժամանավորապես փակվել է՝ Ուկրաինային ռուսական հարվածների պատճառով

Լեհաստանի Լյուբլին և Ժեշով օդանավակայաններն այսօր մի քանի ժամով փակվել են:

Պատճառը լեհական ռազմական կանխարգելիչ գործողություններն էին, որոնք էլ, իրենց հերթին, Ուկրաինային ռուսական հարվածների հետևանքով էին իրականացվել:

Երկու քաղաքներն էլ գտնվում են Ուկրաինայի հետ Լեհաստանի սահմանի մոտ:

Թռիչքների հետևման FlightRadar24 ծառայությունը նշել է, որ Ռզեշով օդանավակայանի փակումը կապված է այդ տարածքում ՆԱՏՕ-ի ինքնաթիռների գործողությունների հետ:

Իշխանություններն ավելի ուշ հայտարարել են, որ դադարեցրել են ռազմական ավիացիայի գործողությունները, ներառյալ ՆԱՏՕ-ի ինքնաթիռների թռիչքները երկրի օդային տարածքում, և օդանավակայանները շուտով կսկսեն գործել:

Լեհական բանակը պնդել է, որ երկրի օդային տարածքի խախտում չի եղել:

Շաբաթ օրը Ուկրաինան հայտարարել է, որ Ռուսաստանը զանգվածային օդային հարված է հասցրել երկրի էներգետիկ օբյեկտներին:


XS
SM
MD
LG