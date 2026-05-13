Լավրովը Հնդկաստան է մեկնում

Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր եռօրյա այցով կժամանի Հնդկաստան՝ հանդիպելու հնդիկ պաշտոնակից Սուբրամանյամ Ջայշանկարին և մասնակցելու BRICS-ի արտգործնախարարների հանդիպմանը, հայտնում է ռուսական TACC գործակալությունը։
Լրատվամիջոցի փոխանցմամբ՝ BRICS-ում նախագահող Հնդկաստանի ԱԳ նախարարի հետ Լավրովի քննարկումների առանցքում մերձավորարևելյան ճգնաժամը, այդ թվում՝ Հորմուզի նեղուցի շրջափակումը կլինի, քանի որ վառելիքի փոխադրումների արգելափակումը ազդել է նաև Հնդկաստանի վրա։
Ակնկալվում է, որ նախարար Լավրովը կանդրադառնա նաև Ուկրաինայի հարցին և դրա հանգուցալուծման հեռանկարներին։
Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդիի՝ Ռուսաստան կատարվելիք այցի նախապատրաստական աշխատանքները ևս կքննարկվեն։
Հաղորդվում է, որ BRICS-ի հանդիպման շրջանակում ԱԳ նախարարները կկենտրոնանան համաշխարհային կառավարման բարելավման, ինչպես նաև զարգացող երկրների դերի ավելացման վրա։