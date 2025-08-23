Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Լավրով-Բայրամով հեռախոսազրույց է կայացել

Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ԱԳ նախարարներ Սերգեյ Լավրով և Ջեյհուն Բայրամով, արխիվ
Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ԱԳ նախարարներ Սերգեյ Լավրով և Ջեյհուն Բայրամով, արխիվ

Հեռախոսազրույց է կայացել Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների միջև, Ջեյհուն Բայրամովն ու Սերգեյ Լավրովը քննարկել են «երկկողմ և բազմակողմ օրակարգի մի շարք հարցեր, ինչպես նաև քաղաքական, տնտեսական և հումանիտար համագործակցության տարբեր ասպեկտներ, տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգության հարցեր», - փոխանցում է Ադրբեջանի ԱԳՆ մամուլի ծառայությունը։

Ըստ հաղորդագրության՝ կողմերը բարձր են գնահատել երեկ Աստրախանում կայացած ռուս-ադրբեջանական տնտեսական համագործակցության միջկառավարական նիստի արդյունքները։

Երկու երկրների փոխվարչապետերը երեկ հայտարարել էին, որ երկկողմ էներգետիկ համագործակցությունը և տրանսպորտային կապերի զարգացումն առաջնահերթություն է։

Ռուսական կողմը Լավրով-Բայրամով հեռախոսազրույցի մասին առայժմ չի հաղորդել:

Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG