Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Քաղաքական

«Լավ տարի էր», «արտասովոր ոչինչ», «մարդու գրպանը լիքը լինի, լավ կլինի». վանաձորցիների սպասելիքները

Իր ամեն աշխատանքային օրը վերջինը համարող Վանաձորի ժամանակավոր քաղաքապետ Արկադի Փելեշյանն այս տարվա համար վանաձորցիներին մեծածավալ աշխատանքներ է խոստացել, չնայած ո՛չ այս տարվա բյուջեն, ո՛չ էլ սուբվենցիոն ծրագրերն այդպես էլ չհաստատվեցին:

Իշխանականների կոչերն արդեն երեքուկես տարի արտահերթ նիստերը բոյկոտող ընդդիմադիրներին՝ ներկայանալ ավագանու նիստերին, այդպես էլ արդյունք չտվեցին, քվորումի համար անհրաժեշտ մեկ ձայնն այդպես էլ հնարավոր չեղավ ապահովել: Չնայած դրան Լոռու մարզպետն ու Վանաձորի համայնքապետի պաշտոնակատարը սոցիալական ցանցում ակտիվորեն տեսանյութեր են տարածում՝ շռայլ խոստումներով:

Որքանո՞վ կկատարվեն խոստումները և ի՞նչ միջոցներով: Տարին ձյունառատ փողոցներով սկսվեց Վանաձորում: Մի քանի օր շարունակ մարզային ու քաղաքային իշխանությունները մաքրվող փողոցներն ու մայթերն էին գովազդում, վանաձորցիները՝ սառցակալած փողոցների մասին տեսանյութեր տարածում:

Իշխանավորները խոսում էին կիլոմետրերով մաքրված ճանապարհների մասին, չնայած ցուցադրվող ձյունամաքրող սարքերը հիմնականում ձեռքի էին, որոշ կադրերում աշխատակիցներն անգամ ձեռքով էին աղ ու ավազ ցանում մայթերին ու փողոցներում:

Ի վերջո ինչպե՞ս փակեցին անցած տարին շարքային քաղաքացիներն ու ինչ ակնկալիքներ ունեն նոր տարուց՝ անկախ ավագանու չգումարվող նիստերից, չհաստատված բյուջեից, «Ազատությունը» հետաքրքրվել է վանաձորցիներից:

«Համեմատաբար լավ տարի էր», «արտասովոր ոչինչ», «խաղաղություն», «մարդու գրպանը եթե լիքը լինի, լավ կլինի», ասում են նրանք:

Մանրամասները՝ ռադիոռեպորտաժում, իսկ տեսանյութն՝ ավելի ուշ.

«Լավ տարի էր», «արտասովոր ոչինչ», «մարդու գրպանը լիքը լինի, լավ կլինի». վանաձորցիների սպասելիքները
Embed
«Լավ տարի էր», «արտասովոր ոչինչ», «մարդու գրպանը լիքը լինի, լավ կլինի». վանաձորցիների սպասելիքները
by Ազատություն ռ/կ

No media source currently available

0:00 0:04:23 0:00
Ուղիղ հղում

Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

XS
SM
MD
LG