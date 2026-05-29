ԿԸՀ-ն քննում է Դանիել Իոաննիսյանին դիտորդության իրավունքից զրկելու մասին դիմումը

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը (ԿԸՀ) քննում է «Լուսավոր Հայաստան»-ի առաջնորդ Էդմոն Մարուքյանի դիմումը՝ Դանիել Իոաննիսյանին դիտորդության իրավունքից զրկելու վերաբերյալ։
Էդմոն Մարուքյանը հանձնաժողովի նիստին պնդեց, որ «Անկախ դիտորդ»-ի անդամ Դանիել Իոաննիսյանն անաչառ չէ, հայտարարություններով արատավորել է իր բարի համբավը։ «Անկախ դիտորդ»-ի ներկայացուցիչ Արթուր Սաքունցը հակադարձեց՝ Իոաննիսյանը որևէ ուժի դեմ որևէ հակաքարոզչություն չի արել, դրսևորել է քաղաքական քարոզչություն, ընդամենը իր ֆեյսբուքյան էջում տարածել է այլ աղբյուրներից բերված տվյալներ։
Իոաննիսյանը օրերս գրառմամբ անդրադարձել էր ռուսալեզու Хроника Кавказа-ի հոդվածին, նշել, որ Մարուքյանը ի թիվս այլ գործիչների, հասարակական կարծիքն առաջնորդող է։ Ըստ այդ հրապարակման, այս անձանց, այդ թվում՝ որոշ մեդիա ռեսուրսների, հրահանգված է առաջ մղել ռուսամետ քարոզչություն։
Հայաստանյան «Ֆակտոր»-ն, իր հերթին, բացահայտել էր, որ Хроника Кавказа-ի փաստաթղթերը, որոնց հղում էր արել Իոաննիսյանը, ապացույցներ չունեն, հեղինակներն էլ իրական մարդիկ չեն:
Իոաննիսյանը պնդում է՝ որևէ խախտում թույլ չի տվել: