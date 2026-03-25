Կրեմլը հայտնում է, որ Իրանից որևէ տեղեկություն չի ստացել ԱՄՆ-ի 15 կետանոց ծրագրի վերաբերյալ

Ռուսաստանը Իրանից դեռ որևէ տեղեկություն չի ստացել՝ կապված ԱՄՆ-ի 15 կետանոց ծրագրի վերաբերյալ, ուստի Մոսկվան չի կարող գնահատել լրատվամիջոցների հաղորդումների հուսալիությունը։ Այսօր այս մասին հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
«Մեր իրանական ընկերները մեզ նման տեղեկություն չեն փոխանցել»,- ասել է Պեսկովը։
Շաբաթվա սկզբին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, որ Թեհրանը ցանկանում է համաձայնագիր՝ Մերձավոր Արևելքի պատերազմն ավարտելու համար։ Reuters գործակալությանը աղբյուրներից մեկն ասել էր, որ Վաշինգտոնը Իրանին ուղարկել է 15 կետանոց ծրագիր։
Պաշտոնական Թեհրանը հետագայում հերքել էր, թե ստացել է նման ծրագիր՝ նշելով, որ ԱՄՆ-ը «նախաձեռնություններ է անում ինքն իր հետ»։