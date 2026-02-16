Կրեմլը հայտարարում է, որ Ժնևի բանակցություններում կքննարկվեն հիմնական հարցերը, այդ թվում՝ տարածքային

Կրեմլը հայտարարել է, որ այս շաբաթ Ժնևում կայանալիք Ուկրաինայի խաղաղության բանակցություններում քննարկվելու են «հիմնական խնդիրները», որը ներառում է տարածքային զգայուն հարցերը։
Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Միացյալ Նահանգների միջև բանակցությունները տեղի են ունենալու փետրվարի 17-ին և 18-ին։ Կրեմլը հաստատել է, որ ռուսական պատվիրակությունը կղեկավարի Վլադիմիր Պուտինի օգնական Վլադիմիր Մեդինսկին։
«Հիմնական խնդիրները վերաբերում են ինչպես տարածքներին, այնպես էլ ամեն ինչին, որը կապված է մեր ներկայացրած պահանջների հետ»,- լրագրողներին հայտնել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը՝ նշելով, որ բանակցություններին կմասնակցի նաև ռազմական հետախուզության ղեկավար Իգոր Կոստյուկովը, իսկ Պուտինի հատուկ ներկայացուցիչ Կիրիլ Դմիտրիևը կմասնակցի տնտեսական հարցերի շուրջ քննարկումներին։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ պատրաստ է միջնորդել «արյունահեղությունն» ավարտին հասցնելու համար, սակայն Ռուսաստանն ու Ուկրաինան դեռևս հեռու են հիմնական հարցերի շուրջ համաձայնության գալուց, այդ թվում՝ տարածքների, Զապորոժիեի միջուկային էներգետիկա կայանի վերահսկողությանը վերաբերող հարցերն ու պատերազմից հետո Ուկրաինայում Արևմտյան զորքի դերը։