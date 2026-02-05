Քրեական վարույթ ոստիկանական բռնության փաստով. ոստիկանը կձերբակալվի

Մատչելիության հղումներ

Ոստիկանի կողմից քաղաքացի նկատմամբ առերևույթ բռնության փաստով քրեական վարույթ է նախաձեռնվել, որոշում է կայացվել ոստիկանին ձերբակալելու մասին, հայտնում են Քննչական կոմիտեից՝ «Ազատության» երեկվա հարցմանն ի պատասխան:

«Առերևույթ հանցանքի մասին հաղորդման առթիվ ՀՀ քննչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության խոշտանգումների և պաշտոնատար անձանց կողմից բռնություն գործադրելով լիազորությունները չարաշահելու կամ անցնելու հանցագործությունների քննության վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ», - ասված է Քննչականի պատասխանում:

«Քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում ձեռք բերված փաստական տվյալների հիման վրա Հ.Հ.-ի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում՝ Քրեական օրենսգրքի 450-րդ հոդվածի 1-ին մասով (պաշտոնատար անձի կողմից կամ նրա դրդմամբ, կարգադրությամբ կամ գիտությամբ որևէ անձի դիտավորությամբ ֆիզիկական ուժեղ ցավ կամ հոգեկան ուժեղ տառապանք պատճառելը` այդ կամ երրորդ անձից տեղեկություն կամ խոստովանություն ստանալու նպատակով)», - փոխանցում է Քննչական կոմիտեն:

Նախաքննությունը շարունակվում է:

Քրեական օրենսգրքի 450-րդ հոդվածի («Խոշտանգումը») 1-ին մասով նախատեսված արարքը պատժվում է 4-ից մինչև 8 տարի ժամկետով ազատազրկմամբ:

Տեսանյութը, որում երևում է, թե ինչպես է ոստիկանը հայհոյում ու ուժգին ապտակում մի տղամարդու, հրապարակել էր լրագրող Սյուզի Բադոյանը: Նրա տեղեկություններով՝ Հայկ Հակոբյան անուն-ազգանունով ոստիկանը բռնություն է կիրառում ենթադրյալ կասկածյալի հոր նկատմամբ, որ որդին բաժին ներկայանա: Դեպքն, ըստ լրագրողի, տեղի է ունեցել չորս ամիս առաջ:


