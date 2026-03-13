Կրակոցներ Վիրջինիայի համալսարանում, հարձակում Միչիգանի սինագոգի վրա

«Իսլամական պետության» համախոհը կրակ է բացել ԱՄՆ-ի Վիրջինիայի համալսարանի լսարանում՝ սպանելով մեկ մարդու և վիրավորելով ևս երկուսին: Նա այնուհետև սպանվել է: Ըստ ոստիկանության՝ կասկածյալը կրակ բացելուց առաջ արաբերեն բղավել է «Ալլահ Աքբար»՝ «Աստված մեծ է»:
Իսկ Միչիգանում լիբանանյան ծագմամբ ԱՄՆ քաղաքացին իր բեռնատարով բախվել է իրեն կից սինագոգին և նախակրթարանին և գնդակահարվել:
Ոստիկանությունից լրագրողներին հայտնել են, որ բոլոր 140 երեխաները բարեհաջող տարհանվել են նախադպրոցական հաստատությունից,
Հատուկ գործակալ Ջենիֆեր Ռունյանը սինագոգի վրա հարձակումն անվանել է «հրեական համայնքի դեմ ուղղված բռնության նպատակաուղղված գործողություն»:
Հարձակվողը մահացել է բախման ժամանակ:
Վերջին տարիներին ԱՄՆ-ում հաճախակի են դարձել հակասեմական միջադեպերը: Պաշտոնական տվյալներով՝ 2024 թվականի փետրվարից սկսած հակահրեական միջադեպերին բաժին է ընկնում կրոնական հողի վրա կատարված ավելի քան 5 հազար 300 հանցագործությունների գրեթե երկու երրորդը:
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հինգշաբթի օրը հայտարարել է, որ Միչիգանում տեղի ունեցած հարձակումը սարսափելի է. «Ես ուզում եմ մեր սերը հայտնել Միչիգանի հրեական համայնքին և Դեթրոյթի բոլոր բնակիչներին հրեական սինագոգի վրա հարձակման կապակցությամբ, որը տեղի է ունեցել այսօր առավոտյան»: