Կրակոցներ՝ Ավստրալիայի լողափերից մեկում, առնվազն 10 զոհ կա

Այսօր Սիդնեյի Բոնդի լողափում հրեական տոնի միջոցառման ժամանակ զինված անձանց կողմից կրակոցներ արձակելու հետևանքով առնվազն տասը մարդ զոհվել է, մոտ մեկ տասնյակը՝ վիրավորվել, հայտնել են ավստրալիացի պաշտոնյաները։ Ոստիկանությունը հայտնում է, որ երկու մարդ է ձերբակալվել:
Ավստրալիան 2023 թվականի հոկտեմբերին Գազայում Իսրայելի պատերազմի սկզբից ի վեր մի շարք հակասեմական հարձակումներ է ունեցել սինագոգների, շենքերի և մեքենաների վրա։ Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Գիդեոն Սաարը հայտարարել է, որ սարսափած է կրակոցներից։
Աշխարհի ամենահայտնի լողափերից մեկը՝ Բոնդին, սովորաբար լի է տեղացիներով և զբոսաշրջիկներով, հատկապես հանգստյան տաք օրերին։