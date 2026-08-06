Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

ՔՊ-ում դեռ չեն որոշել՝ կընտրե՞ն Արամ Վարդևանյանին ԱԺ փոխնախագահ

Ավելացրեք մեզ Google-ում

Ազգային ժողովի իշխող «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության ղեկավար Արուսյակ Մանավազյանը «Ազատության» հետ զրույցում հայտնեց, որ դեռ չունեն որոշում՝ կընտրե՞ն ԱԺ փոխնախագահի պաշտոնում ընդդիմադիր «Ուժեղ Հայաստան» խմբակցության թեկնածու Արամ Վարդևանյանին, թե՞ ոչ:

«Խմբակցությունը դեռ քննարկում չի ունեցել, առաջիկա ժամերի ընթացքում կունենանք: Որոշում որպես այդպիսին, դեռ չունենք», - ասաց Մանավազյանը:

Առանց ՔՊ-ի քվեարկության Արամ Վարդևանյանի ընտրությունը փաստացի հնարավոր չէ, քանի որ խորհրդարանական մեծամասնությունը պատկանում է իշխող խմբակցությանը:

«Կախված է հարցուպատասխանից ու ելույթներից», - ասաց Մանավազյանը:

Ընդդիմադիր «Հայաստան» խմբակցությունը հայտարարել է, որ կողմ է քվեարկելու Վարդևանյանի թեկնածությանը:

Խորհրդարանն արդեն ընտրել է երկու փոխնախագահների․ ՔՊ-ից այդ պաշտոններում ընտրվել են Հայկ Կոնջորյանն ու Վահագն Ալեքսանյանը։

ԱԺ նախագահի երեք տեղակալներից մեկի, ինչպես նաև մշտական հանձնաժողովներից չորսի նախագահների պաշտոնները օրենքով հատկացված են ընդդիմությանը:


XS
SM
MD
LG