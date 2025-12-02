ՔՊ-ն Էթիկայի կանոնագիրք է ընդունել

Հայաստանի իշխող «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունը Էթիկայի կանոնագիրք է ընդունել, ֆեյսբուքյան գրառմամբ տեղեկացնում է կուսակցության ղեկավար, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը:
«Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունը, որպես կառավարող ուժ, հատուկ պատասխանատվություն է զգում երկրում քաղաքական միջավայրի, մթնոլորտի, կուլտուրայի զարգացման գործում։ Նաև այս պատասխանատվությունը կրելով, ՔՊ Վարչության որոշմամբ ընդունվել է կուսակցության Էթիկայի կանոնագիրքը, որում ստանդարտներ ենք սահմանում ինքներս մեզ համար, դրանով իսկ հայտարարելով ինքներս մեզ հայհոյախոսության, անձնական թիրախավորման, վիրավորանքի դաշտից դուրս դնելու, ինչպես նաև բարեվարքության լավագույն ստանդարտներին մեր նվիրվածության մասին», - գրում է վարչապետը՝ հավելելով. - «Այնպես որ, երբ հայհոյանքին հայհոյանքով, վիրավորանքին վիրավորանքով չպատասխանենք, խնդրում ենք դա չընկալել որպես թուլություն կամ վախվորածություն, այլ նվիրվածություն մեր իսկ ընդունած Էթիկայի կանոնագրքին»։
«Մեր հանրային քաղաքական կյանքը գնալով պետք է ավելի ու ավելի փաստահենք դառնա, ավելի ու ավելի փաստարկահենք, հիմնված փոխադարձ հարգանքի, բարեկրթության, թափանցիկության ու հաշվետվողականության վրա», - գրում է Փաշինյանը՝ տարածելով կանոնագրքի հղումը:
Իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները և վարչապետն ինքը քանիցս քննադատվել են ընդդիմախոսների հետ վեճերում էթիկայի նորմերը խախտելու համար: Մասնավորապես, այս տարվա օգոստոսին Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը եզրակացրեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը խախտել է վարքագծի կանոնը, ինչի հետո վարչապետը ներողություն խնդրեց «դոմփել» ու «համբալ» բառերն օգտագործելու համար: