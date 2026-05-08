Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Կուրսկում Բրեժնևի արձանը կտեղադրեն

ԽՍՀՄ երկարամյա ղեկավար Լեոնիդ Բրեժնև, 1978թ.
ԽՍՀՄ երկարամյա ղեկավար Լեոնիդ Բրեժնև, 1978թ.

Ռուսաստանի Կուրսկ քաղաքի կենտրոնում ծագրում են տեղադրել ԽՄԿԿ Կենտկոմի գլխավոր քարտուղար, ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահության նախագահ Լեոնիդ Բրեժնևի հուշարձանը: Այս մասին հայտնել է Կուրսկի մարզի նահանգապետ Ալեքսանդր Խինշտեյնը Բրեժնևի ծննդյան 120-ամյակի տոնակատարությունների տարածաշրջանային կազմկոմիտեի նիստի ժամանակ:

Խինշտեյնի խոսքով՝ Կուրսկի բնակիչները «Բրեժնևին իրավամբ իրենց հայրենակիցն են համարում», քանի որ նրա ընտանիքը «ծագումով Կուրսկի շրջանի Բրեժնևո գյուղից է», իսկ ինքը Բրեժնևը սովորել է Կուրսկում և «իր ապագա տիկնոջը հանդիպել է պարերի ժամանակ»:

«Ազատության» «Նաստոյաշչեե Վրեմյա» ծրագրի փոխանցմամբ՝ հուշարձանը տեղադրել առաջարկել է Կուրսկի մարզի պատվավոր քաղաքացի, գեներալ, ռազմական բժիշկ և գործարար Գենադի Դյումինը՝ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի օգնական Ալեքսեյ Դյումինի հայրը: Ավագ Դյումինը կստանձնի բոլոր ծախսերը: Առաջարկվում է նաև պողոտաներից մեկն անվանակոչել Բրեժնևի անվամբ:

Լեոնիդ Բրեժնևը ծնվել է 1906 թվականին Ուկրաինայի Դնեպրոձերժինսկ (այժմ՝ Կամենսկոյե) քաղաքում, նա Խորհրդային Միության կոմկուսը ղեկավարել է 1964-ից մինչև կյանքի վերջը՝ 1982 թվականը:

Ռուսաստանում Բրեժնևի արձան տեղադրված է Նովոռոսիսյկում, որտեղ նա կռվել է և որին նվիրված է ԽՍՀՄ-ում միլիոնավոր օրինակներով հրատարակված նրա «Մալայա զեմլյա» հուշագրությունը:


XS
SM
MD
LG