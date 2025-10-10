Մատչելիության հղումներ

Կուրսկի մարզի 560 բնակիչներ դեռ անհետ կորած են

Ռուսաստան - Ռազմական գործողությունները Կուրսկի մարզի Մալայա Լոկնյա բնակավայրում, 20-ը օգոստոսի, 2024թ.
Ռուսաստանի Կուրսկի մարզի 560 բնակիչներ Ուկրաինայի զինված ուժերի հարձակումից ավելի քան մեկ տարի անց համարվում են անհետ կորած, գրում է Mediazona-ն՝ հղում կատարելով ՌԴ ՆԳՆ որոնման բազայի վրա:

Ըստ լրագրողների՝ 2024 թվականի օգոստոսին ուկրաինական ուժերի գործողության սկզբից գերատեսչության որոնման բազայում 1388 մարդ էր ներառված, այժմ դեռ փնտրվողների թվում է 560 մարդ:

Այս տարվա օգոստոսի վերջին Կուրսկի մարզի նահանգապետ Ալեքսանդր Խինշտեյնը հայտնել էր, որ անհետ կորած է 590 մարդ: «Մենք հասկանում ենք, թե որտեղ են նրանցից 300-ը (և՛ գերության մեջ ու ազատագրված բնակավայրերում գտնվողներ, և՛ զոհվածներ)», - գրել էր նա:

2024-ի օգոստոսին ուկրաինական զորքերը մտան Կուրսի մարզի տարածք: Նրանք վերահսկում էին Սուջայի շրջանը մինչև այս տարվա մարտը:

