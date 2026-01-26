Մատչելիության հղումներ

Կուբանի նավթավերամշակման գործարանում հրդեհ է բռնկվել ԱԹՍ-ի հարձակումից հետո

Կրասնոդարի երկրամասի օպերատիվ շտաբը հայտնել է, որ Կուբանի Սլավյանսկում անօդաչու թռչող սարքի բեկորների ընկնելուց հետո երկու ձեռնարկություններում հրդեհներ են բռնկվել։ Մեկ մարդ է վիրավորվել և տեղափոխվել հիվանդանոց:

Ուկրաինական Telegram մոնիթորինգի Exilenova+ և Supernova+ ալիքները հաղորդում են, որ անօդաչու թռչող սարքերը հարձակվել են նավթավերամշակման գործարանի վրա: Քաղաքում է գտնվում տարածաշրջանի խոշորագույն նավթավերամշակման գործարաններից մեկը՝ «Սլավյանսկ Էկոն», որը նախկինում հարձակման էր ենթարկվել ուկրաինական ուժերի կողմից։ 2024 թվականի ապրիլին՝ անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումից հետո, նավթավերամշակման գործարանը մասամբ դադարեցրել էր գործունեությունը:

Բացի այդ, Կուբանի Սլավյանսկում «անօդաչու թռչող սարքի բեկորների ընկնելու պատճառով» մասնավոր տներ են վնասվել, հաղորդվում է, որ ոչ ոք չի տուժել:

Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ հունվարի 26-ի գիշերը երեք շրջաններում և Ազովի ծովում ուկրաինական 40 անօդաչու թռչող սարք է խոցվել, որոնցից 34-ը՝ Կրասնոդարի երկրամասում։

