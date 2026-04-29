Կոսովոյում վերջին 15 ամսվա ընթացքում երրորդ խորհրդարանը կընտրեն

Կոսովոն կանգնած է նոր խորհրդարանական ընտրությունների առաջ՝ արդեն երրորդը վերջին 15 ամսվա ընթացքում, այն բանից հետո, երբ օրենսդիրները չկարողացան սահմանադրական ժամկետում ընտրել նախագահ։
Մայրաքաղաք Պրիշտինայում խորհրդարանի՝ Վյոսա Օսմանիի իրավահաջորդին նշանակելու ջանքերը երեկ էլ ձախողվեցին։ Խորհրդարանը չի կարողացել ապահովել անհրաժեշտ քվորումը։
Նոր ընտրությունները պետք է անցկացվեն 45 օրվա ընթացքում։
Վյոսա Օսմանիի նախագահության հնգամյա ժամկետն ավարտվել է ապրիլի 4-ին։
Վարչապետ Ալբին Կուրտիի ձախակողմյան «Վետևենդոսյե» («Ինքնորոշում») կուսակցությունը բացարձակ մեծամասնություն ունի գործող խորհրդարանում։ Սակայն նախագահի ընտրության համար անհրաժեշտ է պատգամավորների երկու երրորդի աջակցությունը, ինչը ընդդիմադիր կուսակցություններին հնարավորություն է տալիս արգելափակել քվեարկությունը։
«Վետևենդոսյե»-ն առաջադրել էր երկու կին թեկնածու՝ մարդու իրավունքների պաշտպան Ֆերիդե Ռուշիտիին, որը պաշտպանել է 1998–99 թվականների Կոսովոյի պատերազմի քաղաքացիական զոհերի իրավունքները, և կրթական քաղաքականության փորձագետ Հաթիջե Հոջային։ Սակայն ընդդիմադիր պատգամավորները դժգոհել են, որ իրենք ներգրավված չեն եղել որևէ բանակցություններում և փաստի առաջ են կանգնեցվել։