Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Կոշտա. Ադրբեջանը ԵՄ հիմնական գործընկերներից է

Եվրամիության խորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտա, արխիվ
Եվրամիության խորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտա, արխիվ

Ադրբեջանը Եվրամիության հիմնական գործընկերներից է, Բաքվում այսօր հայտարարել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտան՝ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։

«Անցած տարվա ընթացքում մենք կրկին ակտիվացրել ենք մեր հարաբերությունները։ Այսօրվա հանդիպումը հստակ հաստատում է համագործակցությունը շարունակելու մեր համատեղ հանձնառությունը», - ասել է Կոշտան, մանրամասնելով՝ հարաբերություններն ընդլայնվում են անվտանգության, էներգետիկայի և թվային տեխնոլոգիաների ոլորտներում։

«Մերձավոր Արևելքում շարունակվող պատերազմի ֆոնին Ադրբեջանի հետ մեր էներգետիկ գործակցությունը է՛լ ավելի կարևոր նշանակություն է ստանում», - ասել է եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյան:

Չնայած իրավապաշտպանների հորդորներին՝ եվրոպացի պաշտոնյան Ադրբեջանում մարդու իրավունքների ոտնահարումների, ընդդիմադիրների ու լրագրողների ազատազրկման թեմային չի անդրադարձել։


XS
SM
MD
LG