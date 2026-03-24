Կոլումբիայում ռազմական ինքնաթիռի վթարի հետևանքով զոհվել է 66 մարդ

Վթարի է ենթարկվել կոլումբիական ռազմական ինքնաթիռը, որի հետևանքով զոհվել է 66 մարդ, կան վիրավորներ և որոնվում է չորս մարդ, հայտնում է Reuters-ը՝ հղում անելով բարձրաստիճան պաշտոնյայի։
Lockheed Martin-ի կողմից կառուցված Hercules C-130 տրանսպորտային ինքնաթիռում եղել է 128 մարդ, այդ թվում՝ 11 ռազմաօդային ուժերի անդամ, 115 բանակային անձնակազմ և երկու ազգային ոստիկանության աշխատակից, ըստ երկրի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Հյուգո Ալեխանդրո Լոպեսի։
Պաշտպանության նախարար Պեդրո Սանչեսը X-ում նշել է, որ վթարը տեղի է ունեցել, երբ ինքնաթիռը մեկնում էր Պուերտո Լեգուիզամոյից՝ Պերուի սահմանին։