Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Կոբախիձե․ «Կալասը չի ճանաչում մեր ինքնիշխանությունը»

Արխիվ
Արխիվ

«Եթե Ռուսաստանի Դաշնությունը չի ճանաչում Վրաստանի կառավարության իշխանությունը երկրի տարածքի 20 տոկոսի հանդեպ, ապա Կայա Կալասը նույն մոտեցումն է ցուցաբերում մեր տարածքի 100 տոկոսի պարագայում»,- երկուշաբթի երեկոյան հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն՝ մեկնաբանելով ԵՄ արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով գերագույն ներկայացուցչի վերջին հայտարարությունները։

Նախօրեին Բրյուսելում կայացած ԵՄ հավաքի մեկնարկին Կալասը հայտարարել էր. - «Վրաստանի կառավարության հետ մենք գործնականում որևէ կապ այլևս չունենք։ Մենք ցանկանում ենք աջակցել վրաց ժողովրդին»։

«Ծանր դեպք է, երբ ԵՄ գերագույն ներկայացուցիչը չի ճանաչում վրաց ժողովրդի կամքը և հանդես է գալիս ընդդեմ այդ կամքի»,- հակադարձել է Կոբախիձեն՝ պնդելով, թե «եվրոպական բյուրոկրատիան վերջնականապես հայտնվել է աբսուրդի ճիրաններում»։


XS
SM
MD
LG