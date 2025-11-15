Քննիչը խոստովանել է՝ չի հարցաքննում մարդկանց, որ հնարավոր է Սամվել Կարապետյանի օգտին ցուցմունք տան. պաշտպան

«Եթե ունես մի հատ կոչի դրվագ, որը ինքնին աբսուրդ է, ամեն գնով ստացել ես հինգ ամիս կալանք, տնտեսական բնույթի մեղադրանքներ ունես, որոնք հիմնավոր կասկածի շեմ չեն հաղթահարել, հիմա ի՞նչ պետք է անես», - հարց է տալիս գործարար Սամվել Կարապետյանի պաշտպանական խմբից Արամ Վարդևանյանը:
Վճռաբեկ դատարանն աննախադեպ արագությամբ՝ 20 օրվա ընթացքում քննել ու որոշել է, որ Կարապետյանին տնտեսական մեղադրանքի հիմքով կալանավորելու հիմնավոր կասկած կա: Ըստ պաշտպանական խմբի՝ որոշումն անմիջապես փոխանցել են քննիչին, որ նա էլ գործարարի կալանքը երկարաձգելու միջնորդությամբ հասցնի դատարան դիմել: Բայց դատական բարձրագույն ատյանը պաշտպանական կողմին որոշման մասին չի էլ տեղեկացրել:
«Հասկանո՞ւմ եք՝ Վճռաբեկ դատարանի հակակոռուպցիոն պալատ՝ սահմանադրական մարմին, արդարադատության տեսանկյունից բարձրագույն ատյան, որին կարողանում են փաստացի օգտագործել միջնորդություն ներկայացնելու նպատակով», - ընդգծեց Վարդևանյանը:
Ըստ փաստաբանի՝ պաշտպանական խումբը Վճռաբեկի որոշման մասին տեղեկացել է պատահմամբ, հայտնաբերել է քննիչի միջնորդության էջերում. - «Այդ նյութերը նայելուց, նայելուց մեկ էլ հասնում ենք վերջին հատորին, մեկ էլ տենանք՝ վայ, Վճռաբեկ դատարանի որոշում»:
«Ես խորը մտավախություն ունեմ, և տա Աստված, որ էդ մտավախությունը երբևէ չհաստատվի, որ էս որոշումը չի գրվել Վճռաբեկ դատարանում, Վճռաբեկ դատարանի դատավորները 14-հատորանոց գործի նյութերին, չգիտեմ էն ժամանակ քանի հատոր էր, չեն էլ ծանոթացել», - իր հերթին, ասաց փաստաբան Արշակ Վարդանյանը, որ նախկին դատավոր է:
Փողերի լվացման մեղադրանքի առնչությամբ թե՛ առաջին ատյանի, թե՛ Վերաքննիչ դատարանները որոշել են, որ Սամվել Կարապետյանի մասնակցության վերաբերյալ հիմնավոր կասկած չկա: Վարդանյանն ասում է՝ դատարան ներկայացված նյութերում չկա որևէ ողջամիտ տվյալ, որ Կարապետյանը կազմակերպչական գործառույթ ունենա:
«Ինչ է ստացվում. այսինքն՝ ցանկացած հանցանքի համար մեկ ուրիշ անձի կարելի է դիտարկել որպես կազմակերպիչ, մեղադրանքի որոշման մեջ նշել կազմակերպիչ բառը՝ առանց մեղադրանքի փաստական նկարագրությունը նշելու, զուտ կազմակերպչի մասով եմ ասում, և էդ մարդուն պահել տևական ժամանակ արգելանքի տակ, կալանքի տակ մինչև նախաքննության ավարտը կամ, չգիտեմ, մեղադրական վերդիկտ կայացնելը, կամ արդարացման վերդիկտ կայացնելը», - ընդգծեց Արշակ Վարդանյանը:
«Տաշիր գրուպ»-ի սեփականատերն ազատությունից զրկվեց հինգ ամիս առաջ, եկեղեցին Փաշինյանի արշավից պաշտպանելուց ժամեր անց: Վարչապետ Փաշինյանն անմիջապես արձագանքեց նրա մեկնաբանությանը՝ հրապարակային սպառնալով ընդմիշտ պասիվացնել հոգևորականների բարեգործներին, ու նույն օրը ոստիկանների շղթայեցին գործարարի առանձնատունը: Հետո էլ նրան ձերբակալեցին, կալանավորեցին ու ավելացրեցին փողերի լվացման մեղադրանքները:
«Այն, որ այս գործում քաղաքական հետապնդման բաղադրիչը անհերքելի է, անվիճելի է», - հայտարարեց Արամ Վարդևանյանը:
Կարապետյանի գործը նրա պաշտպանական խումբը որակում է անձնական վրեժխնդրություն: 53 քննիչից բաղկացած խումբը մինչև հիմա առերեսում էլ չի կազմակերպել, երբ փաստաբանները 20 միջնորդություն են ներկայացրել:
«Ոչ մի նման գործողություն՝ առերեսում և այլն, չի կատարվել», - նշեց Վարդևանյանը:
Պաշտպանական խումբը պնդում է՝ գործարար Կարապետյանին ազատությունից զրկել են քաղաքական պատճառներով՝ վարչապետ Փաշինյանի ցուցումով: Պաշտպաններն այսօր հայտարարեցին, թե քննիչները բացահայտ խոստովանում են՝ չեն հարցաքննում վկաներին, որոնք հնարավոր է Կարապետյանի օգտին խոսեն, դատարանում էլ նրա օգտին նյութերը չեն ներկայացրել;
«Երբ որ ես հարց հնչեցրեցի՝ «այ, կարա՞ք պատասխանել՝ ի՞նչն է պատճառը, որ էս անձին չեք հարցաքննել և հիմք եք ստեղծել կալանքի ժամկետը երկարացնելու», քննիչը բարձրացավ և հայտնեց՝ «քանի որ այդ անձը ձեր օգտին է ցուցմունք տալու», - ասաց փաստաբան Լիաննա Գասպարյանը:
«Քննիչը պարտավոր է հավաքել ինչպես մեղադրական բնույթի ապացույցներ, այնպես էլ էդ անձի անմեղությունը հիմնավորող ապացույցներ, և էդ իր հավաքած ապացույցների փաթեթը, եթե կալանք է ներկայացնում, կալանքի ժամանակ ներկայացնի դատարանին, որ դատարանը կարողանա կողմնորոշվել՝ էս մարդուն կալանավորո՞ւմ է, թե՞ չէ: Բայց հիմի մենք էստեղ ունենք իրավիճակ, որ քննիչը իր բերանով ասում է, որ «ես էդ մարդկանց չեմ քննում, քանի որ ձեր օգտին էին ցուցմունք տալու», - իր հերթին, շեշտեց փաստաբան Արմեն Ֆերոյանը:
Որ գործը քաղաքական է, ու Կարապետյանի մասին վարչապետի հայտնի գրառումները ցուցումներ են իրավապահներին, համաձայն չէ Քննչականի ղեկավարը:
«Դա որևիցե կերպ միջամտություն համարել չի... անհնար է», - հայտարարել է Արթուր Պողոսյանը:
Forbes-ի ցանկով միլիարդատեր Կարապետյանը ազատությունից զրկվելուց հետո Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում ակտիվացավ: Ազգային անվտանգության ծառայության նկուղից հայտնեց Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելու մտադրության մասին: Կարապետյանը շարժում է ստեղծել, հունվարից կուսակցություն կունենան ու կմասնակցեն 2026-ի համապետական ընտրություններին:
Հնարավո՞ր է՝ Կարապետյանի կալանքը ընտրություններից մեկուսացնելու նկատառումներով են երկարաձգում. գործարարի եղբորորդին, որ համակարգում է նրա հիմնադրած շարժումը, համոզված է՝ այդ հաշվարկներով էլ նրան պահում են բանտում: