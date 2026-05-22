Քննիչներն ավարտել են Մարտուն Գրիգորյանի տան և կուսակցության Գյումրիի շտաբի խուզարկությունը

Հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչներն ավարտել են «Բարգավաճ Հայաստանի» պատգամավորի թեկնածու Մարտուն Գրիգորյանի տան և կուսակցության Գյումրիի շտաբի խուզարկությունը:

Իրավապահները դեռ չեն հայտնել, թե ինչ վարույթի շրջանակում էին իրականացնում քննչական գործողությունները, որոնք մոտ յոթ ժամ տևեցին:

Առավոտյան Մարտուն Գրիգորյանն «Ազատության» հետ զրույցում ասել էր, թե «ընտրությունների հետ կապված կրիչներ, փաստաթղթեր էին փնտրում»:

«Սա տանում է նրան, որ քարոզարշավի մեր աշխատանքն այսօր պարալիզացվեց, խանգարելու, խոչընոտելու միջոց է»,- ասաց ԲՀԿ ցուցակով ընտրություններին մասնակցող Մարտուն Գրիգորյանը:

