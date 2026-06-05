Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Խուզարկություն Armat Media-ի խմբագրությունում

Լրացված

Այս պահին Armat Media-ում քննչական գործողություններ են ընթանում: Քննիչները խմբագրության աշխատակիցներին թույլ չեն տալիս դուրս գալ սենյակներից:

Լրագրողներից Ամալյա Առաքելյանը «Ազատությանը» դռան արանքից փոխանցեց, որ քննիչներն առգրավել են իրենց հեռախոսները: Չեն բացատրել, թե ինչու:

Խմբագիր Աղավնի Սուքիասյանն ասաց, որ առգրավել են նաև համակարգիչներ:
Խուզարկությունն ու առգրավումները իրականացվել են առանց փաստաբանների:

Աղավնի Սուքիասյանը հայտնեց, որ խմբագրության 2 աշխատասենյակներ են մտել ԱԱԾ-ի և Քննչական կոմիտեի աշխատակիցները: Նրանք արգելել են լրագրողներին և խմբագիրներին սենյակից դուրս գալ և զանգել իրենց փաստաբանին:

Ինչպես «Ազատությանը» փոխանցեց Քննչական կոմիտեի խոսնակ Կիմա Ավդալյանը, քրեական վարույթի շրջանակում Armat Media-ի խմբագրությունում կատարվում է խուզարկություն: Վարույթը, ըստ ՔԿ խոսնակի, վերաբերում է բազմաթիվ անձանց նյութապես շահագրգռելուն և առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացմանը:

Այս նույն վարույթի շրջանակում է երկու օր առաջ կալանավորվել «Ուժեղ Հայաստան» դաշինքի թիմի առաջին դեմքերից Ալեքսան Ալեքսանյանը:


Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում
XS
SM
MD
LG