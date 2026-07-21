Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

«Քննարկումներ են եղել և՛ Վարդան Ղուկասյանի, և՛ Նարեկ Կարապետյանի հետ». Գյումրիի փոխքաղաքապետը՝ մանդատից հրաժարվելու մասին

Prefer us on Google

«Ուժեղ Հայաստան» դաշինքի 8-րդ համար, Գյումրիի փոխքաղաքապետ Ավետիս Առաքելյանն այսօր հրավիրված ճեպազրույցում խոսելով պատգամավորական մանդատից հրաժարվելու մասին, ասաց, որ այդ հարցի շուրջ քննարկումներ է ունեցել թե՛ Վարդան Ղուկասյանի, և թե՛ «Ուժեղ Հայաստանի» առաջին համար Նարեկ Կարապետյանի հետ:

«Քննարկումներ ունեցել եմ և՛ Վարդան Ղուկասյանի, և քաղաքական թիմի խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանի հետ: Եվ վերջնական որոշումը միանշանակ իմն է եղել: Ես գտել եմ, որ առաջնահերթը գյումրեցիների ու Գյումրիի շահն է:

Գյումրիի փոխքաղաքապետը հավելեց, որ իր որոշման պատճառնը նաև քաղաքի կառավարման հարցում «հնարավոր կոլապսից խուսափելն է եղել»: Առաքելյանը աներոջ՝ Վարդան Ղուկասյանի բանտային կալաքը տնայինով փոխարինելը ու իշխանությունների հետ կուլիսային պայմանավորվածություններ ունենալը բացառեց:

Թեև Վարդան Ղուկասյանի խափանման միջոցն օրերս փոխվեց տնային կալանքի, բայց սահմանափակումների պայմաններում չի կարող վերադառնալ քաղաքապետի իր պարտականություններին: Անցած հոկտեմբերին Վարդան Ղուկասյանին կոռուպցիոն մեղադրանքով կալանավորելուց հետո Գյումրիի քաղաքապետի պարտականությունները փաստացի կատարում է քաղաքապետի առաջին տեղակալ Առաքելյանը, ով նաև Ղուկասյանի փեսան է:


XS
SM
MD
LG